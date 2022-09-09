Окупанти досі не можуть запустити «вишки Бойка» у Криму: чому це важливо

Росія перетворила захоплені бурові платформи на міні-гарнізони, інформує ZN.ua.

Окупанти досі не можуть запустити «вишки Бойка» у Криму: чому це важливо
© naftogaz.com

Окупаційна адміністрація захопленого росіянами Криму досі не може запустити пошкоджені бурові газові вишки, відомі як «вишки Бойка». Бурові постраждали від сильної пожежі, що спалахнула внаслідок удару 20 червня.

Так званий «голова Криму» Сєргєй Аксьонов звинуватив в ударі ЗСУ (офіційно Україна цей факт не підтверджує) та заявив, що працівники отримують компенсаційні виплати.

«Попри вимушений простій, заробітна плата співробітникам підприємства виплачуватиметься в повному обсязі. Відповідні компенсаційні виплати постраждалим співробітникам спрямовані в повному обсязі, у тому числі по 6,5 млн рублів сім'ям зниклих безвісти», – цитує Аксьонова «Радіо Свобода».

За його словами, опалювальний сезон на окупованому півострові «відбудеться у штатному режимі».


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
"ПриватБанк" відмовляє у знятті валюти з рахунку: у чому причина"ПриватБанк" відмовляє у знятті валюти з рахунку: у чому причина
НБУ ввів обмеження на перекази та зняття готівки: які суми українці можуть виводити з рахунківНБУ ввів обмеження на перекази та зняття готівки: які суми українці можуть виводити з рахунків
Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війнуВідсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну
Фінтех- та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну - експертФінтех- та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну - експерт
Агровиробники можуть отримати допомогу від Євросоюзу: як подати заявкуАгровиробники можуть отримати допомогу від Євросоюзу: як подати заявку
Банківський кредит під час війни: чи можуть банки нараховувати відсотки та штрафиБанківський кредит під час війни: чи можуть банки нараховувати відсотки та штрафи
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В Україні можуть прибрати рекламу вздовж дорігВ Україні можуть прибрати рекламу вздовж доріг
Зарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити меншеЗарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити менше
Експерт розповів, якими будуть ціни на картоплю і чому її не імпортуватимутьЕксперт розповів, якими будуть ціни на картоплю і чому її не імпортуватимуть
Последние новости
Подгружаем последние новости