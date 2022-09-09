Окупанти досі не можуть запустити «вишки Бойка» у Криму: чому це важливо

Окупаційна адміністрація захопленого росіянами Криму досі не може запустити пошкоджені бурові газові вишки, відомі як «вишки Бойка». Бурові постраждали від сильної пожежі, що спалахнула внаслідок удару 20 червня.

Так званий «голова Криму» Сєргєй Аксьонов звинуватив в ударі ЗСУ (офіційно Україна цей факт не підтверджує) та заявив, що працівники отримують компенсаційні виплати.

«Попри вимушений простій, заробітна плата співробітникам підприємства виплачуватиметься в повному обсязі. Відповідні компенсаційні виплати постраждалим співробітникам спрямовані в повному обсязі, у тому числі по 6,5 млн рублів сім'ям зниклих безвісти», – цитує Аксьонова « Радіо Свобода ».

За його словами, опалювальний сезон на окупованому півострові «відбудеться у штатному режимі».