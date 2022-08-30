Влада Ірану дозволила оплату імпорту автомобілів криптовалютою

Іранські бізнесмени тепер можуть імпортувати автомобілі, використовуючи для оплати криптовалюту замість доларів США чи євро. Про це заявив міністр промисловості, гірничодобувної галузі та торгівлі Реза Фатемі-Амін, пише Investing.

Фото: stockworld.com.ua

За угодою між Міністерством промисловості та Центральним банком Ірану імпорт з-за кордону може оброблятися з використанням криптовалюти, уточнив глава відомства.

Під час прес-конференції Фатемі-Амін повідомив, що уряд ратифікував закон, який запроваджує правила торгових операцій із криптовалютами.

Крім регулювання цифрових активів, ухвалений документ також запроваджує норми щодо галузі майнінгу.

Іран вже зареєстрував перше імпортне замовлення з використанням криптовалюти як спосіб оплати. Вартість замовлення становила близько $10 млн.

Нагадаємо

Навесні 2021 року уряд заборонив усі операції з видобутку біткоїнів на чотири місяці, щоб зберегти стабільність своєї електромережі у розпал літнього сезону.

Через місяць правоохоронці здійснили рейд на покинутий завод у Тегерані та конфіскували 7000 машин для майнінгу BTC.

У грудні минулого року уряд Ірану знову припинив операції з видобутку криптовалюти, пославшись на відключення електроенергії взимку.

Раніше цього року влада попередила, що може посилити санкції проти нелегальних майнерів BTC. Зокрема, оператори, які використовують енергію, призначену для обслуговування підприємств та домашніх господарств, можуть потрапити до в'язниці.

Нагадаємо, аналітики Elliptic заявили, що криптовалюта дозволяє Ірану обходити санкції та купувати імпортні товари.