Витренко сообщил о подготовке новых претензий к "Газпрому" на $17,3 млрд

Топ-менеджер не подтвердил слухи об отставке.

Витренко сообщил о подготовке новых претензий к "Газпрому" на $17,3 млрд
Фото: facebook/Новое Время

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что его команда подготовила новые претензии к "Газпрому" на сумму 17,3 миллиарда долларов.

Об этом говорится в фейсбуке Витренко в ответ на сообщения СМИ о его возможной отставке.

"Моя главная ответственность как исполнительного директора - это отношения с Газпромом. Собственно с ним в декабре прошлого года от имени Нафтогаза я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов. Теперь этот контракт нужно выполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы Газпром не был освобожден от обязанности уплатить нам эти 7,2 млрд", - написал он.

"Кроме этого, моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные «вопросы» к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - заявил Витренко.

Напомним, что в декабре 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" при посредничестве представителей Европейского союза договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Договоренность включает соглашение об урегулировании, предусматривающее отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений.

Но уже в январе Витренко сообщил, что "Нафтогаз" подаст обновленные иски к РоSSии за активы в оккупированном Крыму.

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