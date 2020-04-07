Украина выбрала квоту на экспорт проволоки в ЕС на 95%

Украина выбрала квоту на экспорт проволоки в ЕС на 95%

Поставки нелегированной проволоки из Украины в Евросоюз достигли 95,1% от индивидуальной тарифной квоты, установленной в рамках комплекса защитных мер по импорту металлопроката в страны ЕС. Такие данные приводит объединение предприятий "Укрметаллургпром" в еженедельном мониторинге металлургической защиты ЕС.

"С 1 апреля 2020 г. начался завершающий квартал II-го периода действия защитной меры по импорту металлопроката в страны Европейского союза. По состоянию на 6 апреля 2020 г., при пройденной части второго периода в 76,78%, больше всего Украиной израсходовано индивидуальной тарифной квоты по группе 28 (проволока нелегированная) – здесь уровень использования составил 95,10%", - сказано на сайте объединения.

Минимальный расход в группе 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) с уровнем использования 35,08%.

Что касается группы 20 (трубы газопроводные), относительно которой Украина является участником глобальной тарифной квоты, то, по состоянию на 6 апреля 2020 г. (6,52% продолжительности текущего квартала), ее степень использования составляет 6,41%.

"В каждой из 11 категорий, по которым Украина получила индивидуальную квоту, насчитывается еще от 2 до 6 стран, также обладающих индивидуальными тарифными квотами и имеющими возможность, в случае их исчерпания, осуществлять в завершающем квартале второго периода поставки в счет квартальной глобальной тарифной квоты", - отметили в ОП "Укрметаллургпром".

По данным ОП на 6 апреля Украина уже исчерпала квоты по таким категориям:

— группа 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Индии;

— группа 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Южной Кореи;

— группа 21 (профиль полый): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты второго периода для Турции и РоSSии;

— группа 22 (бесшовные трубы из нержавеющей стали): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты второго периода для Южной Кореи, Японии и КНР;

— группа 24 (прочие бесшовные трубы): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для США;

— группа 28 (проволока нелегированная): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Турции.

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