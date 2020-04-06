Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей

В марте цена на газ снизилась на 14% - до 4,3 грн за куб. м. Но уже в апреле стоимость голубого топлива может откатиться до минимальной за много лет отметки. Так, согласно данным Украинской энергетической биржи, сейчас стоимость ресурса за апрель (будущие цены) составляет 4032 грн за тыс. куб. м (уже с учетом НДС). А это на 24% ниже, чем в марте.



В результате может снизиться и цена для населения. По информации НАК "Нафтогаз Украины", снижение стоимости происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах.



"В газовом вопросе Украина больше не зависит от РоSSии. "Газпром "в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не нужно", - пояснили в компании.



Сами по себе платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих затратах на коммуналку. Так, около 70% - стоимость отопления, остальные - горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.



