Украинцы могут обменивать наличную гривну на евро в Швеции

Национальный банк подписал соглашение центральным банком Швеции (Riksbank). Договор открывает для украинцев возможность обмена наличной гривны на местную валюту. Об этом в фейсбуке написал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Украинцы могут обменивать наличную гривну на евро в Швеции
Фото: bank.gov.ua

Что известно

По его данным, обмен гривны на шведскую крону будет осуществлять крупнейшая биржевая компания в Швеции Forex.

Условия программы обмена аналогичны соглашениям с другими европейскими центробанками:

  • воспользоваться обменом могут украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции;
  • один человек может обменять до 10?000 грн.

Обменный курс будет обновляться по понедельникам и публиковаться на сайте Банка Швеции, добавил Шевченко.

Напомним

С 1 июня беженцы из Украины смогут обменивать гривны на евро в местных бельгийских банковских учреждениях.

Как писал «Минфин», с 24 мая украинцы смогут обменивать в банках Германии гривны на евро.





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