77% предприятий Украины не намерены сокращать работников

77% предприятий Украины не намерены сокращать работников

Около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников даже в связи с введением карантинных мероприятий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НБУ среди 102 украинских компаний в течение 30 марта - 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что уменьшилась доля тех работодателей, которые ожидают уменьшения количества своих работников в следующий месяц.

"Среди тех, кто ожидал снижения количества работников - предприятия-импортеры и торговли", - подчеркнули в Нацбанке.

В то же время за 2 недели карантина в НБУ зафиксировали падение на 34% количества новых вакансий на рынке труда.

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