77% предприятий Украины не намерены сокращать работников

Около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников даже в связи с введением карантинных мероприятий.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НБУ среди 102 украинских компаний в течение 30 марта - 1 апреля 2020 года.



Отмечается, что уменьшилась доля тех работодателей, которые ожидают уменьшения количества своих работников в следующий месяц.



"Среди тех, кто ожидал снижения количества работников - предприятия-импортеры и торговли", - подчеркнули в Нацбанке.



В то же время за 2 недели карантина в НБУ зафиксировали падение на 34% количества новых вакансий на рынке труда.

