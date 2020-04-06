В марте украинцы забрали из банков почти 3 млрд грн

За март остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн в гривне и на 19 млн в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.



"Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+ 1,2%)", - говорится в сообщении.



"Относительно инвалютных средств, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются", - добавили в НБУ.



