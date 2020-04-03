Курс валют в Киеве: 3 апреля 2020 года

Курс валют в Киеве: 3 апреля 2020 года

Сегодня, 3 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,60 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,30 гривен за доллар, продажи – 27,75 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,45 гривен/доллар, продажа – 27,60 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,30 гривен за евро, продажи – 30,25 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,60 гривен/евро, продажа – 29,90 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,19 гривен за 10 рублей, продажи – 3,58 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,37 гривен за 10 рублей, продажа – 3,45 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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