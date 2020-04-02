КП “Спортивный комплекс” заплатит 8 млн гривен за капремонт своих помещений на Трухановом острове

КП “Спортивный комплекс” заказало капитальный ремонт своих помещений на ул. Трухановская, 12-А в Днепровском районе Киева. За 8 млн гривен там собираются отремонтировать, в частности, административное здание, оздоровительный и реабилитационные центры. Работы до сентября 2020 года должно выполнить зарегистрированное в Луганской области ООО “Строительно-монтажное управление”.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 27 марта 2020 года КП “Спортивный комплекс” (*) заключило договор с ООО “Строительно-монтажное управление” (**) на проведение капитального ремонта помещений комплекса на ул. Трухановская, 12-А в Днепровском районе. Цена договора составила 8,16 млн гривен.

Согласно договору, до конца августа 2020 года п одрядчик должен капитально отремонтировать админздание, здания оздоровительного и реабилитационного центров, летние домики, душевую, склады, мастерские, колыбу и альтанки.

Конкуренцию ООО “Строительно-монтажное управление” в тендере составили ООО “Инвестком-М” (***) и ООО “ОД-Строймонтаж” (****), но их ценовые предложения оказалось дороже.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Строительно-монтажное управление ” основано в 2001 году, зарегистрировано в городе Попасная Луганской области. Директор и учредитель – Евгений Фоменко. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 11,8 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Строительно-монтажное управление” заключило 122 договора на общую сумму 174,9 млн гривен (с учетом нынешнего). Самые крупные заказчики предприятия – отдел образования Станично-Луганской РГА, который отдал предприятию подрядов на 23,2 млн гривен, и КП “Городское управление капитального строительства”, отдавшее подрядов 23,1 млн гривен ( данные Zакупівлі).

У КП “Спортивный комплекс” с ООО “Строительно-монтажное управление” данное сотрудничество не первое. Так, в ноябре 2019 года стороны заключали договор на 697,56 тыс. гривен о выполнении ремонта раздевалок стадиона на ул. Тростянецкой, 60. Работы должны были завершить до 15 декабря 2019 года. Но по сей день отчет о выполнении договора в системе ProZorro нет

КП “Спортивный комплекс” основано в 1992 году Киевсоветом. Основной вид деятельности – другая деятельность в сфере спорта. Руководит КП Андрей Касаткин.

В состав КП “Спортивный комплекс” входят четыре спортивных объекта:

водно-спортивная база (Труханов остров, Парковая дорога, 10),

крытая ледовая арена (ул. Города Шалетт, 6, Днепровский район),

спортивный комплекс комплексной спортивной детско-юношеской школы “Атлет” (ул. Тростянецкая, 60, Дарницкий район),

велотрек (ул. Богдана Хмельницкого).

КП “Спортивный центр” подчинено Департаменту молодежи и спорта, которым временно руководит заместитель директора этого департамента Людмила Панченко. Деятельность департамента курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Ранее KV сообщала, что в декабря 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) выдал разрешение на проектирование реставрации стадиона “Старт”. Этот исторический объект, напомним, был возвращен в коммунальную собственность Киева в конце 2018 года. В проекте необходимо будет учесть сохранение исторических памятников – спортивного ядра стадиона, колонн главного входа и знака в честь футболистов, принявших участие в “матче смерти” 1942 года. Со стоимостью работ столичные власти пока окончательно не определились.

* КП “Спортивний комплекс” (код ЄДРПОУ: 03768026)

** ТОВ “Будівельно-монтажне управління” (код ЄДРПОУ: 31563714)

*** ТОВ “Інвестком-М” (код ЄДРПОУ: 32590106)

**** ТОВ “ОД-Строймонтаж” (код ЄДРПОУ: 39937448)