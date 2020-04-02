КП “Спортивный комплекс” заплатит 8 млн гривен за капремонт своих помещений на Трухановом острове
КП “Спортивный комплекс” заказало капитальный ремонт своих помещений на ул. Трухановская, 12-А в Днепровском районе Киева. За 8 млн гривен там собираются отремонтировать, в частности, административное здание, оздоровительный и реабилитационные центры. Работы до сентября 2020 года должно выполнить зарегистрированное в Луганской области ООО “Строительно-монтажное управление”.
Как стало известно
Согласно договору, до конца августа 2020 года
Конкуренцию ООО “Строительно-монтажное управление” в тендере составили ООО “Инвестком-М” (***) и ООО “ОД-Строймонтаж” (****), но их ценовые предложения оказалось дороже.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Строительно-монтажное управление” заключило 122 договора на общую сумму 174,9 млн гривен (с учетом нынешнего). Самые крупные заказчики предприятия – отдел образования Станично-Луганской РГА, который отдал предприятию подрядов на 23,2 млн гривен, и КП “Городское управление капитального строительства”, отдавшее подрядов 23,1 млн гривен (
У КП “Спортивный комплекс” с ООО “Строительно-монтажное управление” данное сотрудничество не первое. Так, в ноябре 2019 года стороны заключали
КП
В состав КП “Спортивный комплекс”
водно-спортивная база (Труханов остров, Парковая дорога, 10),
крытая ледовая арена (ул. Города Шалетт, 6, Днепровский район),
спортивный комплекс комплексной спортивной детско-юношеской школы “Атлет” (ул. Тростянецкая, 60, Дарницкий район),
велотрек (ул. Богдана Хмельницкого).
КП “Спортивный центр” подчинено Департаменту молодежи и спорта, которым временно руководит заместитель директора этого департамента Людмила Панченко. Деятельность департамента курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Ранее
* КП “Спортивний комплекс” (код ЄДРПОУ: 03768026)
** ТОВ “Будівельно-монтажне управління” (код ЄДРПОУ: 31563714)
*** ТОВ “Інвестком-М” (код ЄДРПОУ: 32590106)
**** ТОВ “ОД-Строймонтаж” (код ЄДРПОУ: 39937448)
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