На электросетях Киева увеличилось количество аварий из-за повышенной нагрузки. Прежде всего, это связано с тем, что люди на карантине больше находятся в собственных домах, что повышает нагрузку на отдельные части сети.

Об этом KV стало известно из сообщения Укринформ.

"Согласно статистике, за период с 12 по 21 марта 2020 года количество аварий на линиях 10 кВ и на сетях 0,4 кВ увеличилась на 14% и 23% соответственно по сравнению с периодом с 2 по 11 марта 2020 года. Прежде всего, это связано с тем, что люди на карантине больше находятся в собственных домах, что повышает нагрузку на отдельные части сети. Особенно это четко прослеживаются на линиях 0,4 кВ, которые непосредственно питают дома горожан", – говорится в ответе "ДТЭК Киевские электросети" на журналистский запрос.

При этом в компании отметили, что в целом по столице потребление электроэнергии снизилось на 12%.

"Этому способствует ограничение работы объектов коммунально-бытового сектора, ТРЦ, предприятий сферы услуг, учебных заведений, а также теплая весна", – говорится в ответе.

Всего, по данным "ДТЭК Киевские электросети", с 16 по 23 марта было проведено неотложный ремонт на 265 трансформаторных подстанциях, 163 кабельных и воздушных линиях по всей столице и восстановлено электроснабжение в домах более чем 38 000 клиентов.

В компании сообщили, что административный персонал сейчас переведен на удаленный режим работы и осуществляет дистанционное обслуживание клиентов с 17 марта. В то же время сотрудники компании продолжают круглосуточно проводить аварийно-восстановительные работы.

В общем с 16 марта дистанционными каналами коммуникации в компанию от клиентов поступило 26 995 обращений. Наиболее популярным способом общения с компанией остается телефон, далее следуют сайт и электронная почта, Facebook и Viber.

"ДТЭК Киевские электросети" напомнили алгоритм действий в случае, если в доме исчезло электроснабжение:

На сайте “ДТЭК Киевские электросети” в раздел “Нет электроэнергии?” можно узнать, есть ли адрес клиента в списке плановых и аварийных работ. Если есть, то там будет указана причина (авария или плановые работы) отсутствия и ориентировочный срок восстановления электроснабжения;

Позвонить на номера контакт-центра “ДТЭК Киевские электросети” по телефонам: 1588, +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588 или обратиться за помощью через сообщения на странице в социальной сети Facebook . Операторы зафиксируют обращение, подскажут причину и сориентируют о сроке восстановления электроснабжения;

Обратиться к собственной управляющей компании (ЖЭКу). К отсутствию света в доме может привести авария, произошедшая на внутридомовых сетях. Их обслуживание и ремонт – обязанность именно таких компаний.

Фото: Укринформ