НБУ вводит коммерческую модель использования системы BankID

Национальный банк создал предпосылки для внедрения коммерческой модели использования системы BankID в ближайшей перспективе.

НБУ вводит коммерческую модель использования системы BankID
Фото: rbc.ua

Национальный банк создал предпосылки для внедрения коммерческой модели использования системы BankID в ближайшей перспективе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Объяснение НБУ

«Сейчас дистанционный доступ к финансовым, административным и другим услугам с помощью системы BankIDНБУ могут получить граждане, имеющие счета в 14 украинских банках», — говорится в сообщении.

Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника – 14 банков и 19 других финучреждений. Однако вскоре этот список может значительно расшириться.

Что это даст банкам

Абоненты-идентификаторы (банки) смогут монетизировать передачу данных в интересах абонентов-предоставителей услуг, которые дистанционно оказывают коммерческие услуги (административные услуги останутся бесплатными).

Как это повлияет не услуги

Благодаря росту количества абонентов-идентификаторов и их клиентов будет расти и количество предоставителей услуг. Будут тарифицироваться только те операции, во время которых данные для идентификации клиента были успешно переданы между абонентами. В то же время платить средства за полученные услуги будет абонент-поставщик услуг абоненту-идентификатору.

«Заметим, что только сам клиент инициирует передачу информации о себе от одного абонента к другому. Передача идентификационных данных третьим лицам без согласия пользователя (владельца данных) запрещена», — пишет НБУ.

Реализация норм этого документа предоставит абонентам дополнительную мотивацию для подключения к системе, а также будет способствовать повышению уровня качества услуг и совершенствованию ее работы.

Постановление №32 вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Что такое BankID

BankID – это система Национального банка, обеспечивающая осуществление дистанционной электронной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи имеют возможность легко и безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

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