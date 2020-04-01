Украинцы уже задекларировали свыше 20 миллиардов доходов за 2019 год

Украинцы на сегодня подали свыше 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, на сумму 20,4 млрд грн. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года по состоянию на 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в фейсбуке.

Фото: letychiv.km.ua

Сколько уплатили налогов

Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет – 443 млн грн. Прирост по сравнению с прошлым годом — 69 млн грн, или 18%.

Сумма военного сбора составляет почти 73 млн грн, что на 15 млн грн или на 26% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Кто задекларировал больше всего

По уровню задекларированных доходов больше всего декларировали жители:

города Киева — 6,1 млрд грн;

— 6,1 млрд грн; Днепропетровской обл. — 2,2 млрд грн;

Харьковской, Львовской и Одесской — более 1 млрд грн.

Самые высокие темпы прироста задекларированных доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Донецкой области — 195% и Винницкой — 174%.

Срок подачи декларации продлен до 1 июля в связи с карантином.

Напомним