Украинцы уже задекларировали свыше 20 миллиардов доходов за 2019 год
Украинцы на сегодня подали свыше 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, на сумму 20,4 млрд грн. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года по состоянию на 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в фейсбуке.
Сколько уплатили налогов
Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет – 443 млн грн. Прирост по сравнению с прошлым годом — 69 млн грн, или 18%.
Сумма военного сбора составляет почти 73 млн грн, что на 15 млн грн или на 26% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Кто задекларировал больше всего
По уровню задекларированных доходов больше всего декларировали жители:
- города Киева — 6,1 млрд грн;
- Днепропетровской обл. — 2,2 млрд грн;
- Харьковской, Львовской и Одесской — более 1 млрд грн.
Самые высокие темпы прироста задекларированных доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Донецкой области — 195% и Винницкой — 174%.
Срок подачи декларации продлен до 1 июля в связи с карантином.
Напомним
- Граждане Украины в 2019 году подали свыше 638 тысяч деклараций об имущественном положении на общую сумму 101,8 млрд грн.
- Сумма уплаченного налога на доходы физических лиц, которую задекларировали плательщики в 2019 году, достигла свыше 3,4 млрд грн. Это на 46% больше, чем за 2018 год.