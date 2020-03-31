Банки получили наличный доллар. НБУ провел аукцион по обмену $180 миллионов

30 марта Национальный банк провел вторую операцию обмена наличного доллара на безналичный. Банкам было предложено $180 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора в фейсбуке.

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Сколько выкупили валюты

«Мы предложили банкам $180 млн наличными. Фактически всю сумму они полностью выкупили. Сегодня в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых сохраняется почти весь объем валютных вложений населения. В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов», — отметил регулятор.

Наличные летят