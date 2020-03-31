Банки получили наличный доллар. НБУ провел аукцион по обмену $180 миллионов
30 марта Национальный банк провел вторую операцию обмена наличного доллара на безналичный. Банкам было предложено $180 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора в фейсбуке.
Сколько выкупили валюты
«Мы предложили банкам $180 млн наличными. Фактически всю сумму они полностью выкупили. Сегодня в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых сохраняется почти весь объем валютных вложений населения. В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов», — отметил регулятор.
Наличные летят
«На этой неделе планируем еще одну операцию обмена наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. Поэтому в скором времени проблема должна быть решена. В то же время, как и ранее, советуем гражданам покупать и продавать валюту не в обменниках, а в онлайн-приложениях банков. Это современно и безопасно», — сообщили в НБУ.
Ранее пополнили кассу евро
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19 марта Нацбанк провел первый аукцион по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Банки выкупили 36 миллионов евро.
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20 марта только два банка подали заявки на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро.