Болгария решила отложить вступление в еврозону из-за коронавируса

Глава Центробанка страны надеется, что отсрочка до 2021 года "не будет фатальной".

?Болгария решила отложить вступление в еврозону из-за коронавируса
Фото: bgflags.com

Из-за пандемии коронавируса Болгарии придется отложить начало запланированного на июль процесса присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM-2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом на пути вступления страны в зону евро.

Об этом заявил Димитр Радев, глава Болгарского народного банка, передает Deutsche Welle.

Временные рамки для "этого первого шага больше не являются реалистичными", - подчеркнул он.

При этом Радев выразил уверенность, что, если работа будет продолжена на уровне политиков, а также институционально, то "несмотря на очень сложные экономические условия, в которых мы находимся, отсрочка до 2021 года не будет фатальной".

Он также подчеркнул, что отсрочка - не означает отказ."

Подобная ошибка была допущена во время финансового кризиса 2008 года. Мы не должны повторить эту ошибку еще раз, так как цена для людей и бизнеса будет на этот раз значительно выше", - уверен глава БНБ.

Напомним, в зону евро входят 19 из 27 государств Европейского Союза. Последняя по счету страна - Литва - была принята в валютный союз в 2015 году. Условием членства в нем являются так называемые критерии конвергенции. В частности, общая задолженность не должна превышать 60% ВВП.

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