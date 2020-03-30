Почти за 21 млн бюджетных гривен отремонтируют одно из помещений Кабмина
До конца сентября 2020 года должны провести реставрационный ремонт коммутационного помещения центра обработки данных Секретариата Кабмина. Из бюджета на эти цели направят почти 21 млн гривен. Деньги получит ООО “Компас Инжиниринг”, входящее в группу IT-бизнесмена Александра Кардакова.
Как стало известно
Согласно договору, до конца сентября 2020 года
Конкуренцию ООО “Компас Инжиниринг” в тендере составили ООО “ИТ-Интегратор” (**) и ООО “АМ Интегратор Групп” (***), но их предложения были дороже.
25 марта 2020 года Государственная аудиторская служба начала мониторинг данной закупки. Результаты мониторинга пока не опубликованы.
Согласно данным аналитической системы
Основной вид деятельности “Компас Инжиниринг” – деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах. Уставный капитал составляет 3,63 млн гривен.
Компания
По результатам участия в публичных закупках ООО “Компас Инжиниринг” заключило 16 договоров на общую сумму 56 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Департамент образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА, который отдал предприятию подрядов на 29,1 млн гривен (
Напомним, в декабре 2019 года должен был завершиться ремонт и реставрация госрезиденции по ул. Банковая, 10, более известной как “Дом с химерами”. Выполнение работ доверили ООО "Строительно-реставрационная фирма “Возрождение”, которое принадлежит Ярославу Граужису – экс-помощнику нардепа прошлых созывов от Партии регионов Ольги Ковалевой. За ремонт должны были заплатить 18,3 млн гривен. Но, согласно
Хозяйственно-финансовым департаментом Секретариата Кабинета Министров Украины руководит Василий Козел.
* ТОВ “Компас Інжиніринг” (код ЄДРПОУ: 34713900)
** ТОВ “ІТ-Інтегратор” (код ЄДРПОУ: 31091208)
*** ТОВ “АМ Інтегратор Груп” (код ЄДРПОУ: 39469334)
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