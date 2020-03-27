“Новая почта” решила бесплатно доставлять помощь больницам, детским домам и военным

“Нова пошта” на время карантина расширила свой ключевой социальный проект “Гуманитарная почта” и начинает бесплатно доставлять средства индивидуальной защиты и все необходимое для борьбы с вирусом больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ООО “Нова Пошта”

“За последнюю неделю все больше людей присоединилось к манифесту “Нова пошта” и хочет вместе с нами помогать стране бороться с коронавирусом. Это круто, что неравнодушные украинцы объединяются. Мы вместе с общественными организациями и благотворительными фондами будем бесплатно доставлять маски, респираторы, дезинфекторы и защитные костюмы тем, кто сейчас больше всего нуждается”, – рассказал Александр Бульба, директор “Нова пошта”.

Сообщается, что участником проекта могут стать:

некоммерческие организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и/или распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты среди медицинских работников и других определенных категорий;

действующие участники программы “Гуманитарная почта”, которые будут распространять средства защиты.

Чтобы стать участником программы необходимо заполнить анкету . “Нова пошта” оперативно рассмотрит анкеты и направит аккредитованным в программе участникам подробные инструкции по дальнейшей работе в программе.

Справка: “Гуманитарная почта Украины” – ключевой социальный проект “Нова пошта”. В рамках проекту компания бесплатно доставляет грузы для волонтерских организаций. Программа запущена в августе 2014 года. Сейчас “Нова пошта” сотрудничает со 116 волонтерскими организациями. Только за 2019 в рамках проекту было доставлено более 1 тыс. тонн груза.

Напомним, общественная организация “Мотохелп” обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой предоставить волонтерам ОО пропуска, которые позволили бы им передвигаться по городу в случае введения в столице ограничений на движение частного транспорта.