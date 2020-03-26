Контролировать использование денег с ЦХОЯТ будет специальная рабочая группа

18 марта и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин утвердил состав рабочей группы по вопросам эффективного использования средств в размере 10% общей стоимости строительства Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для Иванковского, Полесского районов и города Славутич.

Об этом KV стало известно из распоряжения Василия Володина №158 от 18.03.2020 года.

“Утвердить состав рабочей группы по вопросам эффективного использования средств в объеме 10 процентов общей сметной стоимости строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций на строительство объектов социального назначения в городе Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области согласно приложению”, – сказано в документе.

Так, возглавил рабочую группу зампредседателя КОГА Андрей Лесовик, секретарем назначен и.о. директора департамента регионального развития КОГА Валерий Кравчук.

В состав группы вошли народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, и.о. главы Полесской РГА Александр Ильницкий, замдиректора департамента экономического развития и торговли КОГА Владислав Литвин, и.о. главы Иванковской РГА Татьяна Свириденко, мэр Славутича Юрий Фомичев.

Также утверждены эксперты рабочей группы. Это директор ООО “Перспектива” Михаил Волк и директор ООО ArchitectLab Кирилл Криварчук.

Напомним, как ранее писала KV , в конце февраля 231 млн гривен от строительства ЦХОЯТ, за которые на Киевщине шли ожесточенные бои на местах, разделили на инфраструктурные объекты Иванковском, Полесском районам и городу Славутич. Традиционно меньше ремонтов и строек за эти деньги запланировано на Иванковщине, больше всего – в Славутиче. Претензии к количеству средств выдвигают обе территории, требуя для справедливого распределения законодательных изменений. Только Полещина довольна и реализацией проектов, и финансированием.

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