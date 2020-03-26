Контролировать использование денег с ЦХОЯТ будет специальная рабочая группа
18 марта и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин утвердил состав рабочей группы по вопросам эффективного использования средств в размере 10% общей стоимости строительства Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для Иванковского, Полесского районов и города Славутич.
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“Утвердить состав рабочей группы по вопросам эффективного использования средств в объеме 10 процентов общей сметной стоимости строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций на строительство объектов социального назначения в городе Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области согласно приложению”, – сказано в документе.
Так, возглавил рабочую группу зампредседателя КОГА Андрей Лесовик, секретарем назначен и.о. директора департамента регионального развития КОГА Валерий Кравчук.
В состав группы вошли народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, и.о. главы Полесской РГА Александр Ильницкий, замдиректора департамента экономического развития и торговли КОГА Владислав Литвин, и.о. главы Иванковской РГА Татьяна Свириденко, мэр Славутича Юрий Фомичев.
Также утверждены эксперты рабочей группы. Это директор ООО “Перспектива” Михаил Волк и директор ООО ArchitectLab Кирилл Криварчук.
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