В Киеве полиция раскрыла схему махинаций на строительстве футбольных полей

Стоимость искусственного покрытия была искусственно завышена на 30%.

Фото: mvs.gov.ua
Полиция Киева раскрыла схему финансовых махинаций на строительстве футбольных полей. Закупка искусственного покрытия к 66 футбольным полям осуществлялась по повышенным ценам и только у одного предприятия, сообщили в пресс-службе МВД.

Государственному бюджету и бюджету Киева нанесли убытки на сумму более 9,4 млн гривен.

Средства на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием" были выделены в 2017 году.

"Полицейские установили, что стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30%. Кроме того, право на поставки искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей имело только одно предприятие", - уточнили в сообщении.

По факту завладения бюджетными средствами сообщили подозрение руководителю предприятия - производителя искусственного покрытия. Решается вопрос об избрании фигуранты меры пресечения. Также полиция устанавливает его соучастников.

Следственные действия проводятся по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 191 (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебная подделка). Они предусматривают наказание в виде лишения воли сроком до 12 лет.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, СБУ разоблачила хищения более одного миллиона госсредств, предназначенных для ремонта лицея в Полтавской области.

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