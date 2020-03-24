Prozorro просит Кабмин упростить проведение закупок для противодействия COVID-19

"В условиях борьбы с эпидемией, важно облегчать проведение критически важных закупок".

Prozorro просит Кабмин упростить проведение закупок для противодействия COVID-19
Фото: picjumbo.com

Госпредприятие ProZorro и департамент сферы публичных закупок Министерства экономического развития призывают Кабинет министров упростить и уменьшить время на проведение закупок для противодействия COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ProZorro.

В компании напоминают, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон №530, предусматривающий вывод закупок для противодействия коронавирусу из-под действия Закона "О публичных закупках". Согласно документу, госучреждения и больницы смогут напрямую закупать необходимые лекарства, медизделия и оборудование, отчитываясь о них в системе ProZorro по факту.

Для внедрения закона Кабмин принял постановления, которыми определил перечень таких товаров и услуг, а также порядок проведения закупок. Однако в Prozorro отмечают, что постановление №225 усложнит и искусственно затянет процесс закупок, а также создаст дополнительную нагрузку на работников в условиях пандемии.

В Prozorro уточняют, что госзаказчику (например, больнице) необходимо будет:

1) опубликовать в системе ProZorro объявление о покупке вместе с технической спецификацией приобретаемого товара;

2) проверить, не внесен ли потенциальный поставщик в реестр коррупционеров; или не совершал ли он антиконкурентные действия на торгах и т.д.;

3) провести переговоры с участником;

4) после всего перечисленного заключить договор о закупке с поставщиком товара не ранее чем через 48 часов с момента публикации информации о закупке. Т.е. заказчик вынужден ждать двое суток для покупки жизненно необходимых товаров, чтобы не нарушить закон.

В ProZorro считают, что в условиях борьбы с эпидемией, важно облегчать проведение критически важных закупок. Тогда как принятое Кабмином постановление отнимает время и силы людей и создает риск нехватки необходимых лекарств и оборудования.

Кроме того, принятые изменения предусматривают внесение технических изменений в электронную систему публичных закупок ProZorro, что сделает невозможным проведение необходимых закупок в ближайшее время, подчеркивают в госкомпании.

В Prozorro просят Кабмин вернуть редакцию постановления, разработанную департаментом сферы публичных закупок Минэкономики от 20 марта. В компании считают, что там предусмотрен максимально простой и прозрачный механизм для заказчиков: учреждение проводит переговоры с поставщиком, заключает договор и только отчитывается о нем и дальнейшем ходе закупки в системе ProZorro.

"Это позволит государственным заказчикам проводить закупки необходимых медикаментов, средств индивидуальной защиты и оборудование за один день", - подчеркивают в Prozorro.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Блок рекламы


Похожие новости
В Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолгаВ Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолга
Глава ГСА просит премьера выделить почти 155 млн грн на борьбу с коронавирусом в судахГлава ГСА просит премьера выделить почти 155 млн грн на борьбу с коронавирусом в судах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности неотложной финансовой помощи из-за COVID-19НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности неотложной финансовой помощи из-за COVID-19
Бизнес просит президента предоставить беспроцентные кредиты для зарплатных фондовБизнес просит президента предоставить беспроцентные кредиты для зарплатных фондов
Доступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займаДоступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займа
Рада поддержала начало закупок лекарств через ГП "Медзакупки Украины"Рада поддержала начало закупок лекарств через ГП "Медзакупки Украины"
Какой урон экономике может нанести COVID-19: прогноз от McKinsey&Company (инфографика)Какой урон экономике может нанести COVID-19: прогноз от McKinsey&Company (инфографика)
Пандемия COVID-19 заставила Норвежский ЦБ снизить процентную ставкуПандемия COVID-19 заставила Норвежский ЦБ снизить процентную ставку
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
Последние новости
Подгружаем последние новости