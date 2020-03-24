Prozorro просит Кабмин упростить проведение закупок для противодействия COVID-19

"В условиях борьбы с эпидемией, важно облегчать проведение критически важных закупок".

Госпредприятие ProZorro и департамент сферы публичных закупок Министерства экономического развития призывают Кабинет министров упростить и уменьшить время на проведение закупок для противодействия COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ProZorro.

В компании напоминают, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон №530, предусматривающий вывод закупок для противодействия коронавирусу из-под действия Закона "О публичных закупках". Согласно документу, госучреждения и больницы смогут напрямую закупать необходимые лекарства, медизделия и оборудование, отчитываясь о них в системе ProZorro по факту.

Для внедрения закона Кабмин принял постановления, которыми определил перечень таких товаров и услуг, а также порядок проведения закупок. Однако в Prozorro отмечают, что постановление №225 усложнит и искусственно затянет процесс закупок, а также создаст дополнительную нагрузку на работников в условиях пандемии.

В Prozorro уточняют, что госзаказчику (например, больнице) необходимо будет:

1) опубликовать в системе ProZorro объявление о покупке вместе с технической спецификацией приобретаемого товара;

2) проверить, не внесен ли потенциальный поставщик в реестр коррупционеров; или не совершал ли он антиконкурентные действия на торгах и т.д.;

3) провести переговоры с участником;

4) после всего перечисленного заключить договор о закупке с поставщиком товара не ранее чем через 48 часов с момента публикации информации о закупке. Т.е. заказчик вынужден ждать двое суток для покупки жизненно необходимых товаров, чтобы не нарушить закон.

В ProZorro считают, что в условиях борьбы с эпидемией, важно облегчать проведение критически важных закупок. Тогда как принятое Кабмином постановление отнимает время и силы людей и создает риск нехватки необходимых лекарств и оборудования.

Кроме того, принятые изменения предусматривают внесение технических изменений в электронную систему публичных закупок ProZorro, что сделает невозможным проведение необходимых закупок в ближайшее время, подчеркивают в госкомпании.

В Prozorro просят Кабмин вернуть редакцию постановления, разработанную департаментом сферы публичных закупок Минэкономики от 20 марта. В компании считают, что там предусмотрен максимально простой и прозрачный механизм для заказчиков: учреждение проводит переговоры с поставщиком, заключает договор и только отчитывается о нем и дальнейшем ходе закупки в системе ProZorro.

"Это позволит государственным заказчикам проводить закупки необходимых медикаментов, средств индивидуальной защиты и оборудование за один день", - подчеркивают в Prozorro.