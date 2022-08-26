Дорожні закупівлі: посадовці не квапляться повертатися у Prozorro – «Наші гроші»

Обласні державні адміністрації, всупереч постанові уряду про повернення більшості торгів у Prozorro, у більшості свої продовжують дорожні закупівлі по «спрощеній процедурі». Оскаржити дискримінаційне рішення замовника за такої процедури учасники торгів не можуть – бракує часу.

« Наші гроші » проаналізували, як схеми «Великого будівництва» повертаються до України просто під час війни з Росією.

Показовий приклад Житомирської ОДА, яка вирішили відремонтувати міст через річку Ірша у Малині. Аварійним міст є давно, у 2021 році його мали відремонтувати у рамках «Великого будівництва» за 65 млн гривень.

Напад РФ зруйнував всі плани, і до ремонту повернулись, коли лінія фронту стабілізувалася якнайдалі. У серпні Житомирська ОДА оголосила спрощену закупівлю на 105 млн гривень. Порівняно з довоєнним, кошторис виріс на 60%.

«Звісно, що довоєнний кошторис вже неактуальний через здорожчання всього. Так, можливо, за півроку міст зруйнувався ще більше і обсяги робіт відповідно збільшились. Але як зараз ми побачимо, у кошторисі все-таки було багато маржі, яку можна було б зекономити для бюджету», - йдеться у матеріалі.

Місцева компанія ПП «Автомагістраль», яка роками займається ремонтом доріг на Київщині та Житомирщини, запропонувала замовнику відремонтувати міст за 100 мільйонів, і знижку 5% від очікуваної вартості. Однак замовник під приводом «недоліків» у тендерній пропозиції відхилив її.

«Це добре відомі учасникам дорожнього ринку придирки, які зазвичай можна було оскаржити в Антимонопольному комітеті. Але не зараз. Спрощена закупівля передбачає повну дискрецію замовника», - наголошується в матеріалі..

Ще на старті закупівлі одна з фірм попросила замовника оприлюднити у Prozorro інвесторський кошторис у зручному форматі, щоб будівельники могли його заповнити в комп’ютері для швидкого формування пропозиції. Однак отримали відмову, бо «законом не встановлено вимоги щодо формату документів, які замовник оприлюднює в електронній системі закупівель».

«Тобто, закон не змушує чиновників діяти для полегшення життя учасникам, які здатні прийти на торги і обвалити ціну, тим самим зменшивши маржу. А бізнесу закон не дозволяє скаржитись на таке рішення чиновників. Зручно», - наголошують журналісти.

Зиск від ситуації, що склалася, отримав фаворит «Великого будівництва» – фірма «ПБС» депутата Івано-Франківської облради, ексдиректора курорту «Буковель» Олександра Шевченка.

Фірма запропонувала виконати роботи лише на 0,2% дешевше очікуваної вартості, із суто символічною знижкою 230 тисяч гривень. А за умови перемоги «Автомагістралі» економія державного бюджету склала б 5 млн гривень.

Тим часом урядова постанова про повернення відкритих закупівель залишається досить обтічною для того, що би не змушувати шляховиків зменшувати маржу на конкурентних торгах.