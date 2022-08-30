Нацполіція спільно з Держфінмоніторингом викрили шахраїв, які під час закупівлі військової амуніції заволоділи коштами Міноборони

Нацполіція спільно з Держфінмоніторингом викрили шахраїв, які під час закупівлі військової амуніції заволоділи коштами Міноборони

Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад 37 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, заходи з викриття проводилися спільно з Державною службою фінансового моніторингу.

Викрили шахрайську схему та її учасників слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, до її організації причетні двоє громадян України - засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них - діючий адвокат.

Зазначені громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро.

Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для їх термінової поставки на потреби ЗСУ. В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США. Насправді жодних поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Серед підозрюваних – співзасновники та директор бахрейнської компанії.

Крім цього, поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили 17 млн грн, 400 000 дол. США, 100 000 євро, «чорнові» записи, документацію. Проводяться подальші заходи для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.


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