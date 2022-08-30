Нацполіція спільно з Держфінмоніторингом викрили шахраїв, які під час закупівлі військової амуніції заволоділи коштами Міноборони

Зазначені громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро.

Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для їх термінової поставки на потреби ЗСУ. В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США . Насправді жодних поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Серед підозрюваних – співзасновники та директор бахрейнської компанії.