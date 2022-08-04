НБУ знову оштрафував власника кредитного сервісу «ШвидкоГроші». Сума штрафу — 408 тисяч

Національний банк оштрафував ТОВ «Споживчий центр» ще на 408 тис. грн за ненадання інформації на запит регулятора. Відповідне рішення Нацбанк ухвалив 2 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ знову оштрафував власника кредитного сервісу «ШвидкоГроші». Сума штрафу — 408 тисяч
Фото: flickr.com

«У зв’язку з виявленими черговими фактами несвоєчасного надання інформації Національному банку упродовж суттєвого проміжку часу на запити з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг та на виконання закону „Про звернення громадян“ до ТОВ „Споживчий центр“ застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафів за наступні 12 порушень упродовж календарного року, які є систематичними, на загальну суму 408 тис. грн», — йдеться у повідомленні.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», Нацбанк вже штрафував ТОВ «Споживчий центр» за несвоєчасне надання інформації своїми рішеннями від 22 липня, 25 липня та 29 липня 2022 року.

ТОВ «Споживчий центр» здійснює свою діяльність у період воєнного стану відповідно до наявної ліцензії — надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом «ШвидкоГроші».





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