Таранька для "Нафтогазу" та кришки для унітазів "Укрзалізниці": які закупівлі роблять держкомпанії в умовах дефіциту бюджету
Попри війну, не всі держкомпанії та установи змогли знизити свої вимоги до життя, інформує
Електрокари для начальства за мільйони, букети "Дон Піон" для делегацій та сушена риба для "Нафтогазу" - видання
Так, в умовах, коли економіка переживає наймасштабніше в історії незалежної держави падіння., а бюджет країни щомісяця потребує 5 млрд доларів дотацій, держпідприємства та установи скасували всі капітальні витрати. Але зупинитися змогли не всі.
З'явилися також нові тренди, як купівлі авто з електричним двигуном.
Наприклад, Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВО) 1 вересня 2022-го провів аукціон (договір ще не підписано): хочуть купити сірий Hyundai Ioniq 5. Готові витратити 2,4 млн грн. Таке авто на профільних майданчиках коштує близько 62 тисяч доларів. В автосалоні з мінімальною комплектацією авто коштуватиме 1,75 млн грн.
Свій електрокар хочуть і в "Укренерго". Там до 7 вересня 2022 року приймають заявки від охочих продати їм за 2,49 млн грн електроавтомобіль (марку не вказали).
Не менше грошей держпідприємства готові витрачати й на звичні авто з бензиновими двигунами. Наприклад, Дрогобицьке лісове господарство хоче придбати до жовтня Toyota Highlander за 2,5 млн грн, а Брустурянське лісомисливське господарство готове витратити лише 1,5 млн грн на Toyota Hilux 2755 LA/T Legend (постачання до кінця року).
А в "Нафтогазі" запасаються продуктами. 70 тис. грн витратять на овочі (заявки приймали до 27 серпня). За ці гроші хочуть закупити капусту, помідори, цибулю, перець, м'яту, шпинат, руколу, авокадо, лимони. Заправки та приправи, у тому числі до салатів, коштуватимуть бюджету компанії 47,3 тис. грн.
А ще хтось у "Нафтогазі" дуже любить сушену рибу, у народі - тараньку. На неї витратять 48 тис. грн. За ці гроші куплять 104 сухі рибини або приблизно по 461 гривні за штуку. В мережі можна найти подібні ціни, але вже за кілограм. Наприклад, 450 грн/кг коштує в'ялений судак.
До речі, замовником таких тендерів виступає "Нафтогазообслуговування". Ця "дочка" "Нафтогазу" займається забезпеченням діяльності компанії: закуповує техніку, паливо. Очевидно, вони також годують і співробітників НАКу.
"Укрзалізниця" у межах плану ремонтних робіт закупить нові кришки на унітази. Ще зовсім недавно у ЗМІ обговорювали закупівлю компанією кнопок для змиву в унітазах вагона по 7 тис. грн за штуку, тепер компанія закупить кришки для тих же унітазів за ціною майже 1,5 тис. грн за штуку.
В мережі ціни на кришки унітазів стартують від 70 грн. Серед дорогих пропозицій - 690 грн, кришка з мікроліфтом. Щоправда, за 10 тис. грн можна купити кришку відомого китайського бренду, яка є лише умовною кришкою, адже має більше десятка режимів використання.