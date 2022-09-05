Таранька для "Нафтогазу" та кришки для унітазів "Укрзалізниці": які закупівлі роблять держкомпанії в умовах дефіциту бюджету

Електрокари для начальства за мільйони, букети "Дон Піон" для делегацій та сушена риба для "Нафтогазу" - видання "Обозрєватєль" проаналізувало, що закуповують держкомпанії під час війни.

Так, в умовах, коли економіка переживає наймасштабніше в історії незалежної держави падіння., а бюджет країни щомісяця потребує 5 млрд доларів дотацій, держпідприємства та установи скасували всі капітальні витрати. Але зупинитися змогли не всі.

З'явилися також нові тренди, як купівлі авто з електричним двигуном.

Наприклад, Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВО) 1 вересня 2022-го провів аукціон (договір ще не підписано): хочуть купити сірий Hyundai Ioniq 5. Готові витратити 2,4 млн грн. Таке авто на профільних майданчиках коштує близько 62 тисяч доларів. В автосалоні з мінімальною комплектацією авто коштуватиме 1,75 млн грн.

Свій електрокар хочуть і в "Укренерго". Там до 7 вересня 2022 року приймають заявки від охочих продати їм за 2,49 млн грн електроавтомобіль (марку не вказали).

Не менше грошей держпідприємства готові витрачати й на звичні авто з бензиновими двигунами. Наприклад, Дрогобицьке лісове господарство хоче придбати до жовтня Toyota Highlander за 2,5 млн грн, а Брустурянське лісомисливське господарство готове витратити лише 1,5 млн грн на Toyota Hilux 2755 LA/T Legend (постачання до кінця року).

А в "Нафтогазі" запасаються продуктами. 70 тис. грн витратять на овочі (заявки приймали до 27 серпня). За ці гроші хочуть закупити капусту, помідори, цибулю, перець, м'яту, шпинат, руколу, авокадо, лимони. Заправки та приправи, у тому числі до салатів, коштуватимуть бюджету компанії 47,3 тис. грн.

А ще хтось у "Нафтогазі" дуже любить сушену рибу, у народі - тараньку. На неї витратять 48 тис. грн. За ці гроші куплять 104 сухі рибини або приблизно по 461 гривні за штуку. В мережі можна найти подібні ціни, але вже за кілограм. Наприклад, 450 грн/кг коштує в'ялений судак.

До речі, замовником таких тендерів виступає "Нафтогазообслуговування". Ця "дочка" "Нафтогазу" займається забезпеченням діяльності компанії: закуповує техніку, паливо. Очевидно, вони також годують і співробітників НАКу.

"Укрзалізниця" у межах плану ремонтних робіт закупить нові кришки на унітази. Ще зовсім недавно у ЗМІ обговорювали закупівлю компанією кнопок для змиву в унітазах вагона по 7 тис. грн за штуку, тепер компанія закупить кришки для тих же унітазів за ціною майже 1,5 тис. грн за штуку.

В мережі ціни на кришки унітазів стартують від 70 грн. Серед дорогих пропозицій - 690 грн, кришка з мікроліфтом. Щоправда, за 10 тис. грн можна купити кришку відомого китайського бренду, яка є лише умовною кришкою, адже має більше десятка режимів використання.