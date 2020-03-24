Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми

"Ежедневно в период карантина с 9:00 до 10:00 утра магазины сети ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок".

Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Фото: commercialproperty.ua

Сеть магазинов АТБ вводит в своих супермаркетах отдельное время для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми - с 9 до 10 утра.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина Корпорация "АТБ" осуществляет свою деятельность в усиленном режиме во всех регионах Украины. Учитывая то, что магазины сети «АТБ» посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусной инфекцией, компания вводит для них дополнительное регламентное время. Ежедневно в период карантина с 9:00 до 10:00 утра магазины сети «АТБ» ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - говорится в сообщении.

Руководство сети призывает других покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям, и выбрать для себя другое время для посещения магазинов.

Напомним, с 18 марта компания АТБ ввела ограничения на продажу товаров в одни руки в связи с ажиотажным спросом. Также сеть решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.

В Украине до 3 апреля введен карантин для нераспространения коронавирусной инфекции. Приостановлена работа развлекательных заведений и заведений сферы услуг, а также авиа-, желеснодорожное и автобусное сообщение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ определил режим работы банков во время карантинаНБУ определил режим работы банков во время карантина
На время карантина НБУ ввел систему антикризисных мерНа время карантина НБУ ввел систему антикризисных мер
Служба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантинаСлужба занятости рассказала о выплатах безработным во время карантина
На время карантина "Альфа-банк" закрывает 45 отделений из 228На время карантина "Альфа-банк" закрывает 45 отделений из 228
НБУ: банки во время карантина продолжат работу в обычном режимеНБУ: банки во время карантина продолжат работу в обычном режиме
Рада на время карантина отменила верификацию вынужденных переселенцев для получения пенсий и соцвыплатРада на время карантина отменила верификацию вынужденных переселенцев для получения пенсий и соцвыплат
В Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптекВ Киеве вслед за Львовом и Одессой закроют все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек
НБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режимеНБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режиме
Силовики разоблачили сеть нелегальных мини-НПЗСиловики разоблачили сеть нелегальных мини-НПЗ
Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"Компании украинских олигархов продолжают работать в Крыму, - "Настоящее время"
Последние новости
Подгружаем последние новости