Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми

"Ежедневно в период карантина с 9:00 до 10:00 утра магазины сети ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок".

Сеть магазинов АТБ вводит в своих супермаркетах отдельное время для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми - с 9 до 10 утра.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина Корпорация "АТБ" осуществляет свою деятельность в усиленном режиме во всех регионах Украины. Учитывая то, что магазины сети «АТБ» посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусной инфекцией, компания вводит для них дополнительное регламентное время. Ежедневно в период карантина с 9:00 до 10:00 утра магазины сети «АТБ» ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - говорится в сообщении.

Руководство сети призывает других покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям, и выбрать для себя другое время для посещения магазинов.

Напомним, с 18 марта компания АТБ ввела ограничения на продажу товаров в одни руки в связи с ажиотажным спросом. Также сеть решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.

В Украине до 3 апреля введен карантин для нераспространения коронавирусной инфекции. Приостановлена работа развлекательных заведений и заведений сферы услуг, а также авиа-, желеснодорожное и автобусное сообщение.