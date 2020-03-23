Уголь впервые за 100 лет стоит дороже нефти

Уголь стал самым дорогим ископаемым топливом в мире. Об этом пишет агентство Bloomberg.



Обвал цены на нефть означает, что глобальный ориентир по сырой нефти в настоящее время оценивается ниже наиболее продаваемого контракта на уголь на основе эквивалента энергии, согласно расчетам Bloomberg. Австралийский уголь марки Newcastle на ICE Futures Europe в пятницу стоил 66,85 долл. за тонну, что эквивалентно 27,36 долл. за баррель нефти.



В то время как потребление угля в США и Европе сократилось из-за дешевого природного газа и возобновляемых источников энергии, а также из-за роста спроса на энергоносители, уголь все больше употребляют в Азии, где это традиционно был самый дешевый вариант для развивающихся стран. Уголь – самое грязное ископаемое топливо, выделяющее в два раза больше углекислого газа, чем природный газ, и на 30% больше, чем бензин при сжигании.

