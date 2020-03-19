Нацбанк каждую пятницу будет проводить тендеры по рефинансированию банков

Нацбанк с 19 марта меняет график проведения операций по регулированию ликвидности банков. Отныне регулятор каждую пятницы будет проводить тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования. Об этом сообщает сайт НБУ.

Нацбанк каждую пятницу будет проводить тендеры по рефинансированию банков
Фото: bank.gov.ua

Что еще меняется

Меняется также срочность инструментов:

  • двухнедельные сертификаты станут недельными;
  • краткосрочные кредиты рефинансирования сроком до 14 дней будут выдавать на срок до одного месяца.

Ставка по этим инструментам, как и ранее, будет устанавливаться на уровне учетной ставки Национального банка. По оценкам НБУ, эти меры усилят устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержат его способность стимулировать украинскую экономику в условиях неопределенности.

Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование

Накануне Национальный банк ввел долгосрочное рефинансирование банков, на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочных инструментов рефинансирования.

Оно поддержит гривневое банковское кредитование и станет дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в системе.

Как это будет работать:

  • Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей.
  • Она будет определяться как учетная ставка Нацбанка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием.
  • При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любое время.
  • Банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

В каком состоянии банковская система

«На сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная — $8 млрд. Поэтому введение нового инструмента рефинансирования имеет скорее превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике», — заверили в Нацбанке.

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