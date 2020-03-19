Нацбанк приостановил выездные проверки банков и других финучреждений

Национальный банк приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений на период карантина. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: dt.ua

Что известно о проверках

На время карантина останавливаются проверки, начатые до принятия этого решения.

Такие проверки продолжатся после прекращения карантина с учетом времени, прошедшего до его установки.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления от 18 марта 2020 года.

Как регулятор будет поддерживать финстабильность

В рамках соответствующих мероприятий НБУ будет:

поддерживать ликвидность банков стандартными инструментами рефинансирования;

сохранит присутствие на валютном рынке Украины, согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы;

планирует проводить постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора, в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков.

Крайние возможные меры

Центробанк отметил, что дополнительно при необходимости для поддержки финансовой системы он готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте и временно уменьшить минимальный уровень LCR.

Также Нацбанк, в случае необходимости, также может объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Что регулятор рекомендует банкам

НБУ предлагает банкам воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля текущего года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

«Банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива, капитализирована и имеет значительный запас ликвидности – объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн. Следовательно, она продолжает стабильно работать и предоставлять услуги клиентам», – подчеркнули в Нацбанке.

Что Нацбанк рекомендует гражданам