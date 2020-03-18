Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков

Национальный банк вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Что это даст банкам

Данный шаг направлен на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста.

Детали долгосрочного рефинансирования банков

Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей.

Она будет определяться как учетная ставка Национального банка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием.

При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.

Банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

«Впрочем, на сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная $8 млрд, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике», — отметили в пресс-службе.

Напомним