Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков
Национальный банк вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба
Что это даст банкам
Данный шаг направлен на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста.
Детали долгосрочного рефинансирования банков
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Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей.
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Она будет определяться как учетная ставка Национального банка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием.
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При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.
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Банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.
«Впрочем, на сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная $8 млрд, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике», — отметили в пресс-службе.
Напомним
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Национальный банк в 2019 году получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн. Это на 960 млн грн больше, чем в 2018 году (2,64 млрд грн).
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Больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам — 1,73 млрд грн и объектов недвижимого имущества — 297,8 млн грн.
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В общем задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования в 2019 году сократилась до 44 млрд грн по состоянию на 1 января 2020 года.
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В 2017 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,16 млрд грн, а в 2018 году — 2,64 млрд грн.