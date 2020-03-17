АМКР начал готовить строительство нового отвала

"АрселорМиттал Кривой Рог" подал уведомление в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины о начале реализации подготовительного этапа строительства нового отвала "Степной-2", сообщает пресс-служба предприятия. В отвале предполагается складирование окисленной руды, которая наряду с магнетитовой добывается в карьере №3.



"Степной-2" будет расположен на склонах верховья балки Дьякова (не занимая ее) с образованием северного и южного участков отвала, которые соединены между собой дамбой. Для окисленных кварцитов это будет временное хранение – после разработки технологий и введения мощностей по их переработке данное железорудное сырье будет использовано для производства концентрата. Еще в 2018 году Государственная служба геологии и недр Украины выдала АМКР специальное разрешение на переработку окисленной руды сроком до 2038 года.



"Потребность в строительстве отвала возникла, поскольку возможности нынешних мест складирования окисленной руды близятся к завершению. Речь идет о восточном борте карьера №3 (автоотвал №4). Проектом предусмотрено и строительство транспортных коммуникаций и объектов энергообеспечения. Процесс строительства разделен на несколько этапов, все специализированные работы будут выполнять подрядные организации. К этому моменту мы прошли несколько экспертиз, а также получили положительный вывод процедуры оценки влияния на окружающую среду", - сообщил технический директор управления горного департамента компании Андрей Левицкий.



В компании отметили, что проект важен и с экологической точки зрения. "Степной-2" будет расположен на значительном расстоянии от ближайших жилых застроек. До ближайших малонаселенных сел и районов – от 2 до 4,5 километров. К тому же новый объект планируют возвести на малопроизводительных землях, что подтвердили инженерно-геологические исследования. Чтобы соответствовать экологическим требованиям, специалисты сначала послойно снимут чернозем и разместят его на отдельно оборудованных складах. Впоследствии его можно будет использовать для рекультивации. Кроме того, предприятие создаст своеобразный экокоридор, который исключит влияние производства на представителей фауны: беспозвоночных, птиц и грызунов.



Новый объект оборудуют и системой гидрозащиты, которая включает нагорный канал, водопропускное сооружение, траншейные дренажи, аккумулирующие емкости, сеть скважин для наблюдения за уровнем грунтовых вод. Емкости же для сбора дренажных вод позволят использовать ее для пылеподавления на технологических автодорогах предприятия и самого отвала.



При оборудовании дренажной системы будет проведено извлечение суглинистых пород для последующей технической рекультивации на объекте. В соответствии с проектными решениями профильной организации "Южгипроруда" для озеленения санитарно-защитной полосы отвала будут высажены саженцы белой акации.



Весь земельный участок под строительство объекта займет 271,2 гектара – договор о его аренде заключен между «АрселорМиттал Кривой рог» и Днепропетровской областной госадминистрацией в 2019 году. Сам объект будет многоярусным. На южном участке предусмотрены четыре яруса, на северном – шесть. Общая емкость отвала составит 51,38 млн кубометра.



Что касается геологической среды, то на основании инженерно-геологических и топогеодезических изысканий были выполнены расчеты устойчивости откосов ярусов и бортов, а также величин нагрузки на породы основания отвала. Для защиты от ветровой и водной эрозии предусмотрен засев однолетними и многолетними видами трав.



После прохождения комплексной экспертизы проектной документации и получения необходимых разрешений компания планирует приступить к строительству северного участка отвала. В рамках строительства выполнят работы по возведению земляного вала, обеспечат установку гидронаблюдательных скважин, траншейного дренажа, аккумулирующей емкости, внешнего электроснабжения, а также реконструкцию железнодорожной станции Западная.

