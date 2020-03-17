"Новая почта" рассказала о режиме работы в условиях карантина
Работа некоторых отделений временно приостановлена, для сотрудников введены специальные правила.
"Новая почта" рассказала, как будет работать служба доставки посылок во время карантина.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Уважаемые клиенты! В связи с введением карантинных мероприятий местными властями вносятся изменения в работу отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Информация обновляется", - говорится в сообщении.
Одесса
• Отделение №84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются на отделение №90
• Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28
• Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26
• Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94
Одесская область
• Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
• Отделение №3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1
Львов
• Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55
• Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69
Черкассы
· Отделение №22 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15
· Отделение №14 (ТЦ "Депот") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
Киев
· Отделение №322 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150
· Отделение №138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149
· Отделение №261 (ТЦ "Проспект") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделениея №318
· Отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №67
Херсон
• Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6
Винница
• Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23
• Отделение №25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14
• Отделение №22 (маг. «Грош») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7
• Отделение №36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16
Луцк
• Отделение №6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
• Отделение №23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
"Все остальные отделения и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки", - отмечается в сообщении.
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Также для сотрудников введены специальные правила:
• Все отделения оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенных в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения.
• В отделениях создана линия безопасности очереди - 1 метр
• В отделениях чаще проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.
• Все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.
• Во всех наших отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактических мер по предотвращению распространения вируса.
Напомним, 17 марта Украина закрыла границы в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Также в стране введены жесткие ограничительные меры с закрытием магазинов и ограничением на передвижение внутри страны.