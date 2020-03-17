Франция оштрафовала Apple на €1,1 млрд

Французское антимонопольное ведомство оштрафовало компанию Apple на €1,1 млрд за нарушение закона о конкуренции. Как сообщается на сайте ведомства, это самый крупный штраф, который французские власти когда-либо выписывали за подобные нарушения.

Компания Apple обвиняется в использовании антиконкурентных методов торговли. По версии французских властей, компания договорилась с двумя оптовыми дистрибьюторами не конкурировать между собой и не допустить конкуренции со стороны других дистрибьюторов. 

В сговоре с Apple обвинили компании Tech Data и Ingram Micro. Они также заплатят штрафы: €76,1 млн и €62,9 млн соответственно. 

По словам главы антимонопольного ведомства Франции Изабелль де Сильвы (Isabelle de Silva), Apple злоупотребила экономической зависимостью партнеров, заставив их работать в неблагоприятных коммерческих условиях по сравнению с «приближенными» дистрибьюторами.

Напомним, в начале февраля Франция оштрафовала Apple на €25 млн из-за замедления работы устаревших iPhone. Расследование, основанное на жалобах пользователей устройств iPhone 6, SE и 7, было начато 5 января 2018 года.

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