Пандемия COVID-19 заставила Норвежский ЦБ снизить процентную ставку

Центральный банк Норвегии 13 марта сообщил о кардинальном снижении процентной ставки. Этот показатель снижается с 1,5 до 1,0 процента годовых. Об этом сообщает DW.

Пандемия COVID-19 заставила Норвежский ЦБ снизить процентную ставку

Причина снижения

  • «Существует значительная неопределенность относительно продолжительности и последствий вспышки коронавируса, который несет риск выраженного экономического спада», – указывается в документе финансового института.

  • ЦБ Норвегии также заявил, что будет внимательно следить за ситуацией и не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки.

Кто еще снизил ставки

  • Банк Англии 11 марта снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,25% с 0,75% годовых.

  • Федрезерв США впервые со всемирного кризиса в 2008 году провел экстренное заседание, где сообщил о решении снизить процентную ставку на 0,5 п. п. — до 1-1,25% годовых.

  • Правления Национального банка Украины приняло решение понизить учетную ставку с 11% до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

  • Между тем, политики Европейского центрального банка даже не предложили снизить процентные ставки во время последнего заседания 12 марта, несмотря на ожидания рынка, что они это обязательно сделают.

  • Ставка рефинансирования остались на уровне 0%, маржинальных кредитов – на 0,25%, депозитов – на минус 0,5%.

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