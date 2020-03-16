Пандемия COVID-19 заставила Норвежский ЦБ снизить процентную ставку

Центральный банк Норвегии 13 марта сообщил о кардинальном снижении процентной ставки. Этот показатель снижается с 1,5 до 1,0 процента годовых. Об этом сообщает DW .

«Существует значительная неопределенность относительно продолжительности и последствий вспышки коронавируса, который несет риск выраженного экономического спада», – указывается в документе финансового института.

ЦБ Норвегии также заявил, что будет внимательно следить за ситуацией и не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки.

Банк Англии 11 марта снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,25% с 0,75% годовых.

Федрезерв США впервые со всемирного кризиса в 2008 году провел экстренное заседание, где сообщил о решении снизить процентную ставку на 0,5 п. п. — до 1-1,25% годовых.

Правления Национального банка Украины приняло решение понизить учетную ставку с 11% до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

Между тем, политики Европейского центрального банка даже не предложили снизить процентные ставки во время последнего заседания 12 марта, несмотря на ожидания рынка, что они это обязательно сделают.