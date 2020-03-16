Денежная масса в феврале выросла почти до 1,5 триллиона

Рост денежной массы в феврале составил 0,8% — до 1,47 млрд грн. В то же время на 1,4% уменьшилась денежная база – до 463,3 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Средства, которые находятся в обращении вне банков, выросли до 374,3 млрд грн, что чуть больше чем на 1% превышает январский показатель.

Депозитный портфель банков

Депозитный портфель банков вырос до 1,1 трлн грн – это на 0,7% больше результата прошлого месяца.

В национальной валюте депозит банков вырос на 1,5% — почти до 660 млрд грн.

В иностранной валюте этот показатель уменьшился – до 440,2 млрд грн.

Кредитный портфель банков

Кредитный портфель уменьшился до 965,5 млрд грн (на 0,7%).

Объем кредитов в гривне вырос на 0,4% — почти до 603 млрд грн.

В валюте объем сократился на 2,4% — до 362,6 млрд грн.

Что известно о денежной базе