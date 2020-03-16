Денежная масса в феврале выросла почти до 1,5 триллиона

Рост денежной массы в феврале составил 0,8% — до 1,47 млрд грн. В то же время на 1,4% уменьшилась денежная база – до 463,3 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Денежная масса в феврале выросла почти до 1,5 триллиона

Средства, которые находятся в обращении вне банков, выросли до 374,3 млрд грн, что чуть больше чем на 1% превышает январский показатель.

Депозитный портфель банков

Депозитный портфель банков вырос до 1,1 трлн грн – это на 0,7% больше результата прошлого месяца.

  • В национальной валюте депозит банков вырос на 1,5% — почти до 660 млрд грн.

  • В иностранной валюте этот показатель уменьшился – до 440,2 млрд грн.

Кредитный портфель банков

Кредитный портфель уменьшился до 965,5 млрд грн (на 0,7%).

  • Объем кредитов в гривне вырос на 0,4% — почти до 603 млрд грн.

  • В валюте объем сократился на 2,4% — до 362,6 млрд грн.

Что известно о денежной базе

  • Денежная база за январь уменьшилась на 1,6% — почти до 469,8 млрд грн.

  • Также на 4% вырос депозитный портфель банков.

  • Денежная масса в 2019 году выросла на 12,6%, денежная база — на 9,6%, а количество денег в обращении вне банков — на 5,7%.

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