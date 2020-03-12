В Украину пришел первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси

Обеспечение транзита позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины.

В Украину пришел первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
Фото: facebook.com/ukrtransnafta

12 марта "Укртранснефть" приняла на морском нефтяном терминале "Южный" первый танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснефти" в фейсбуке.

"Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО «Укртранснефть» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО «Белорусская нефтяная компания»", - говорится в сообщении.

Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и ветке нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Отмечается, что обеспечение транзита позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины. При этом "Укртранснефть" обеспечивает бесперебойный транзит роSSийской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактных обязательств.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Напомним, в ноябре 2019 года Беларусь импортировала пробную партию казахстанской нефти в объеме 107,2 тыс. тонн. Нефть из Казахстана обошлась по цене $330,22 за тонну или примерно $44 за баррель, свидетельствуют данные Белстата.

В конце декабря 2019 РоSSии и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с роSSийским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу роSSийской нефти.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приватбанк начал подготовку к продаже "Буковеля"Приватбанк начал подготовку к продаже "Буковеля"
На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.На границе с Польшей у украинца изъяли полмиллиона евро и $240 тыс.
На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал ценНа рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
Жители многоэтажек в Киеве могут начать подачу заявлений на отключение отопления, чтобы не переплачиватьЖители многоэтажек в Киеве могут начать подачу заявлений на отключение отопления, чтобы не переплачивать
Планові відключення електроенергії в Київській області 12 березня 2020 року (повний список населених пунктів)Планові відключення електроенергії в Київській області 12 березня 2020 року (повний список населених пунктів)
Блок рекламы


Похожие новости
За первый месяц по программе "5-7-9%" выдали 97 кредитов на 66 млн гривенЗа первый месяц по программе "5-7-9%" выдали 97 кредитов на 66 млн гривен
Импорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрдИмпорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрд
Первый замглавы МВФ Дэвид Липтон уходит в отставкуПервый замглавы МВФ Дэвид Липтон уходит в отставку
Заробитчане перевели в Украину около $12 млрд в 2019, - НБУЗаробитчане перевели в Украину около $12 млрд в 2019, - НБУ
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводовВ Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси закрылась спичечная фабрика, проработавшая 127 летВ Беларуси закрылась спичечная фабрика, проработавшая 127 лет
Минсоцполитики намерено запретить ввоз в Украину секонд-хенда в качестве гумпомощиМинсоцполитики намерено запретить ввоз в Украину секонд-хенда в качестве гумпомощи
НБУ провел первый за 13 месяцев валютный аукцион, выкупив $230 млнНБУ провел первый за 13 месяцев валютный аукцион, выкупив $230 млн
РоSSийские лоббисты участвуют в расследованиях МЭРТ по импорту удобрений в Украину, - ЗНРоSSийские лоббисты участвуют в расследованиях МЭРТ по импорту удобрений в Украину, - ЗН
Десяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализДесяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализ
Последние новости
Подгружаем последние новости