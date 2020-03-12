НБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режиме

Проблем со снятием денег не будет.

НБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режиме
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк заявил, что банки во время карантина (12 марта - 3 апреля) продолжат работать в обычном режиме. Проблем со снятием денег не будет.

Об этом говорится в комментарии НБУ по поводу начала карантина в Украине.

"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки на сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные и капитализированные и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - сказано в сообщении.

Регулятор заверил, что готов сделать все необходимое, чтобы обеспечить кассовое обслуживание и пополнение банкоматов.

Также Национальный банк заявил о готовности обеззараживать банкноты в своем хранилище, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса SARS-CoV-2 через наличные деньги.

При этом НБУ советует гражданам пореже посещать общественные места, в том числе отделения банков.

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