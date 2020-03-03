"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за €32 млн

Работы выполнит немецко-хорватский консорциум.

"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за €32 млн
Фото: kp.ua

"Укрэнерго" в конце прошлой недели подписало контракт с консорциумом Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH (Хорватия/Германия) на реконструкцию подстанции 750 кВ "Днепровская" в Днепропетровской области.

Об этом говорится на сайте украинской компании.

Стоимость контракта - 31,7 млн евро, срок выполнения работ – 3 года.

"Подстанция "Днепровская" является последним из четырех объектов модернизации в составе проекта "Реконструкция подстанций в восточной части Украины", финансируемого за счет банка развития KfW и правительства Германии", – отмечается в сообщении.

В целом проект общей стоимостью 150 млн евро предусматривает реконструкцию четырех подстанций 750 кВ "Днепровская" и "Запорожская" Днепровской энергосистемы и ПС 330 кВ "Харьковская" и "Залютино" Северной энергосистемы.

Первые контракты на реконструкцию ПС "Запорожская", "Харьковская" и "Залютино" подписали во втором полугодии 2018 года по результатам международных торгов, работы ведутся согласно графикам.

Реконструкция ПС 750 кВ "Днепровская" предусматривает замену изношенного и устаревшего высоковольтного оборудования, частичную замену устройств релейной защиты и автоматики, системы электроснабжения собственных нужд и строительство пункта гражданской защиты.

Кроме того, будет установлен дополнительный автотрансформатор 750 кВ мощностью 1000 МВА и трансформатор поперечного регулирования для увеличения пока недостаточной трансформаторной мощности подстанции, повышения пропускной способности между сетями 750 и 330 кВ и обеспечения надежность передачи электроэнергии в ремонтных схемах работы сети.

"Укрэнерго" объединяет семь региональных энергетических сетей и обслуживает 23 тыс. км линий электропередачи с напряжением 220-750 кВ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособияКабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособия
Компания "Милтон Групп" обворовала иностранцев на €65 млн за год, - СМИ
"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай
В Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой землеВ Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой земле
Апелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на ПодолеАпелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на Подоле
Блок рекламы


Похожие новости
Замгендиректора "Киевзеленстроя" и еще двух человек подозревают в хищении 14 млн грн на реконструкцию паркаЗамгендиректора "Киевзеленстроя" и еще двух человек подозревают в хищении 14 млн грн на реконструкцию парка
Молдова продлила контракты с "Газпромом" на один годМолдова продлила контракты с "Газпромом" на один год
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала"Укрзализныця" анонсировала реконструкцию киевского вокзала
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
НБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с ПышнымНБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с Пышным
Создатели "Игры престолов" заключили контракт с Netflix на $200 млнСоздатели "Игры престолов" заключили контракт с Netflix на $200 млн
Reuters: "Газпром" предложит Украине краткосрочный транзитный контрактReuters: "Газпром" предложит Украине краткосрочный транзитный контракт
Аэропорт "Киев" в сентябре закроется на реконструкцию на 10 днейАэропорт "Киев" в сентябре закроется на реконструкцию на 10 дней
"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах
Последние новости
Подгружаем последние новости