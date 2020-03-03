"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за €32 млн

"Укрэнерго" в конце прошлой недели подписало контракт с консорциумом Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH (Хорватия/Германия) на реконструкцию подстанции 750 кВ "Днепровская" в Днепропетровской области.

Об этом говорится на сайте украинской компании.

Стоимость контракта - 31,7 млн евро, срок выполнения работ – 3 года.

"Подстанция "Днепровская" является последним из четырех объектов модернизации в составе проекта "Реконструкция подстанций в восточной части Украины", финансируемого за счет банка развития KfW и правительства Германии", – отмечается в сообщении.

В целом проект общей стоимостью 150 млн евро предусматривает реконструкцию четырех подстанций 750 кВ "Днепровская" и "Запорожская" Днепровской энергосистемы и ПС 330 кВ "Харьковская" и "Залютино" Северной энергосистемы.

Первые контракты на реконструкцию ПС "Запорожская", "Харьковская" и "Залютино" подписали во втором полугодии 2018 года по результатам международных торгов, работы ведутся согласно графикам.

Реконструкция ПС 750 кВ "Днепровская" предусматривает замену изношенного и устаревшего высоковольтного оборудования, частичную замену устройств релейной защиты и автоматики, системы электроснабжения собственных нужд и строительство пункта гражданской защиты.

Кроме того, будет установлен дополнительный автотрансформатор 750 кВ мощностью 1000 МВА и трансформатор поперечного регулирования для увеличения пока недостаточной трансформаторной мощности подстанции, повышения пропускной способности между сетями 750 и 330 кВ и обеспечения надежность передачи электроэнергии в ремонтных схемах работы сети.

"Укрэнерго" объединяет семь региональных энергетических сетей и обслуживает 23 тыс. км линий электропередачи с напряжением 220-750 кВ.