Агробізнес в умовах воєнного стану: як вирішувати проблеми з ЗЕД-контрактами

Український агробізнес, як і вся країна, через вторгнення Росії опинився в складній ситуації, яка потребує застосовувати неординарні юридичні варіанти врегулювання договірних спорів. Як аграріям вирішувати проблеми з виконанням зовнішньоекономічних контрактів (ЗЕД-контрактів), пояснюють Маргарита Брянська та Богдан Яськив у статті «Війна автоматично не скасовує виконання раніше взятих бізнес-зобов’язань».

В умовах воєнного стану в контексті виконання ЗЕД-контрактів аграрії зазвичай стикаються з такими ситуаціями:

неможливо виконати зобов’язання взагалі (обов’язок у натурі чи оплатити поставку);

неможливо виконати окремі умови договору (строк, спосіб доставки, асортимент, кількість тощо).

У першому випадку йдеться, як правило, про знищення товару (знищення посівів чи сховища, викрадення сільськогосподарської продукції окупантами тощо) або ж про втрату над ним контролю власником (наприклад, посіви чи елеватори розташовані на окупованій території).

У такому разі будуть застосовуватися форс-мажорні обставини, проте вони звільняють від відповідальності, а не від виконання зобов’язання в цілому. Тому варто звернутися до контрагента з пропозицією припинити такий договір узагалі через об’єктивну неможливість його виконати в строк або ж за можливості ініціювати внесення змін до нього в контексті самого товару чи термінів його поставки.