Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярди
За минулий тиждень у межах держпрограми «Доступні кредити 5 7 9%» видано 508 пільгових кредитів на загальну суму 2,39 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Скільки видано кредитів
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 58 кредит на загальну суму 183,98 млрд грн, з яких 38 466 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 77,51 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 23 629 кредитний договір на загальну суму 94,36 млрд грн.
Із них 870 млн грн — на інвестиційні цілі; 7,1 млрд грн — як антикризові кредити; 4,37 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 26,59 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 55,41 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5 7 9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.