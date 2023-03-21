Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 94 мільярди

За минулий тиждень у межах держпрограми «Доступні кредити 5 7 9%» видано 508 пільгових кредитів на загальну суму 2,39 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Скільки видано кредитів

Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 58 кредит на загальну суму 183,98 млрд грн, з яких 38 466 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 77,51 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 23 629 кредитний договір на загальну суму 94,36 млрд грн.

Із них 870 млн грн — на інвестиційні цілі; 7,1 млрд грн — як антикризові кредити; 4,37 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 26,59 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 55,41 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5 7 9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.