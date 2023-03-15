Народний банк Казахстану позбувся бізнесу в Росії

Народний банк Казахстану (Halyk Bank) продав свою російську дочірню структуру «Москоммерцбанк» за 7,3 млрд тенге (1,1 млрд рублів). Як зазначається у звітності Halyk Bank, збиток від угоди для банку оцінюється в 18,8 млрд тенге, пише російський «Коммерсант».

Фото: tengrinews.kz

Що відомо

Halyk Bank, повідомляючи про завершення угоди, відмовився називати покупця через його відповідну вимогу. Необхідність продажу своєї «дочки» казахстанський банк пояснив бажанням зосередитися на «розвитку найперспективніших напрямків бізнесу».

У грудні 2022 року Halyk Bank також закрив угоду з продажу своєї «дочки» у Таджикистані — банку «Халик банк Таджикистан ». «Міжнародний банк Таджикистану» придбав його за 2,6 млрд тенге.

Російський «Москоммерцбанк» надає послуги з кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, корпоративного сектору.

Halyk Bank був єдиним акціонером. «Москоммерцбанк» має відділення у кількох містах Росії, включаючи Москву.