Киевская власть выделяет 600 млн грн на реконструкцию зданий, поврежденных роSSийскими оккупантами

Киев начинает реконструкцию зданий, поврежденных обстрелами.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Апостроф.

Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами роSSийских варваров. Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов пообещал предоставить правительство. Очень рассчитываем на это. Ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома. Другие – объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания)", - написал Кличко.

Ранее мэр Киева сообщал, что реконструкция объектов инфраструктуры будет проходить даже во время войны.


Иван Троянов, Апостроф

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