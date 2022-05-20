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2022-05-20
РоSSийская власть признала, что импортозамещение в РоSSии "провалено полностью"
«Бравурные отчеты» отраслевых ведомств не отражают реальную ситуацию, информирует
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в РоSSии «полностью провалена». Об этом он
«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — заявил Андрей Клишас.
Середа Елена, ZN.ua