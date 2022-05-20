РоSSийская власть признала, что импортозамещение в РоSSии "провалено полностью"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в РоSSии «полностью провалена». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — заявил Андрей Клишас.