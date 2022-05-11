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2022-05-11
Изъятыми роSSийскими активами будет управлять предприятие, возглавляемое Миловановым
Речь идет о «Нацинвестфонде», который координирует Кабмин, информирует
© Пресс-служба Кабмина Украины
Правительство Украины решило, какое предприятие будет управлять принудительно конфискованными на территории Украины роSSийскими активами. Им стало государственное предприятие «Национальный инвестиционный фонд», возглавляемое экс-министром экономики Тимофеем Миловановым, сообщает Минэкономики Украины в
«Нацинвестфонду», координируемому Кабинетом Министров Украины, будут передавать изъятые объекты права собственности РФ и ее резидентов. Предприятие будет управлять ими до тех пор, пока государство не определит, как распорядиться активами в будущем.
Максим Царук, ZN.ua