Изъятыми роSSийскими активами будет управлять предприятие, возглавляемое Миловановым

Правительство Украины решило, какое предприятие будет управлять принудительно конфискованными на территории Украины роSSийскими активами. Им стало государственное предприятие «Национальный инвестиционный фонд», возглавляемое экс-министром экономики Тимофеем Миловановым, сообщает Минэкономики Украины в Telegram .

«Нацинвестфонду», координируемому Кабинетом Министров Украины, будут передавать изъятые объекты права собственности РФ и ее резидентов. Предприятие будет управлять ими до тех пор, пока государство не определит, как распорядиться активами в будущем.