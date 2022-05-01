Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление Бучи

Деньги пойдут на восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья, обновление общественного транспорта и автопарков спасательных служб.

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление освобожденного от оккупантов города Буча в Киевской области, передает DW.

Среди приоритетных направлений работ – восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья, обновление общественного транспорта и автопарков спасательных служб, говорится в пресс-релизе компании.

Предполагается, что сумма будет увеличена за счет благотворительных взносов, привлекаемых фондом от доноров. С начала войны в Украине Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи.