Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление Бучи

Деньги пойдут на восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья, обновление общественного транспорта и автопарков спасательных служб.

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление Бучи
Фото: napolivillage.com

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление освобожденного от оккупантов города Буча в Киевской области, передает DW.

Среди приоритетных направлений работ – восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья, обновление общественного транспорта и автопарков спасательных служб, говорится в пресс-релизе компании.

Предполагается, что сумма будет увеличена за счет благотворительных взносов, привлекаемых фондом от доноров. С начала войны в Украине Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи.

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