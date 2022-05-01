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2022-05-01
Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление Бучи
Деньги пойдут на восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья, обновление общественного транспорта и автопарков спасательных служб.
Фото: napolivillage.com
Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление освобожденного от оккупантов города Буча в Киевской области, передает DW.
Среди приоритетных направлений работ – восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья, обновление общественного транспорта и автопарков спасательных служб, говорится в пресс-релизе компании.
Предполагается, что сумма будет увеличена за счет благотворительных взносов, привлекаемых фондом от доноров. С начала войны в Украине Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи.