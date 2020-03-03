Кабмин утвердил порядок аренды госимущества через интернет-аукционы

Кабинет министров на заседании в среду утвердил новый порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества при помощи интернет-аукционов.

Об этом сообщило ГП "Prozorro.Продажи", которое будет администратором электронной торговой системы.

Порядок предусматривает создание двух публичных списков потенциальных объектов аренды. Одни будут передаваться в аренду на электронных аукционах, вторые - по льготной процедуре без аукциона.

Процедура электронных аукционов через торговую систему "ProZorro.Продажи" будет аналогична той, которая используется уже полтора года в малой приватизации.

"Больше никаких торгов "за закрытыми дверями". Максимально упрощенный доступ для участия в аукционах для всех желающих. Понятные правила участия и онлайн-просмотр хода любого аукциона и, конечно, публикация результатов. При передаче имущества на аукционах будет значительно меньше требований к целевому использованию помещений", - отмечает госпредприятие.

Изменяется также порядок передачи в аренду имущества без аукциона льготным категориям арендаторов. Эта процедура должна быть обоснована. Больше не будет возможности получить государственное или коммунальное имущество без оплаты и его использование не по назначению.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2019 года Фонд госимущества заключил более 17 тысяч договоров аренды госимущества, и есть еще 6 тысяч объектов, которые можно сдать в аренду.

У местных органов власти нет единой статистической информации о фактических арендаторах и уровне арендных ставок, по которым коммунальное имущество передается в пользование.