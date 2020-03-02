"Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 миллиардов гривен

В прошлом году госзаказ был на 22 миллиарда.

"Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 миллиардов гривен
Фото: dyvys.in

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, госконцерн получил в этом году рекордный заказ на 30 миллиардов гривен. Об этом сообщил пресс-центр "Укроборонпрома".

"Ежегодно государственный оборонный заказ растет и в этом году обещает быть рекордным - в целом 30 миллиардов гривен, что на 37% больше, чем в 2019 году", - сказано в сообщении.

По словам Абромавичуса, в 2019 году ГОЗ составлял 19 млрд грн и примерно 3 млрд грн по госгарантиям, то есть всего 22 млрд. В этом году будет 20 млрд плюс 10 млрд соответственно - всего 30 млрд гривен.

Он также подчеркнул, что ритмичность нагрузки оборонных предприятий является стратегически важной, и недавний Указ президента "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 годы" как раз касается изменения системы планирования ГОЗ, чтобы сделать возможными долгосрочные заказы. Так, согласно указу, ГОЗ в следующих 2021 и 2022 годах не должен уменьшаться.

"Укроборонпром" также напомнил, что в 2019 году предприятия, входящие в состав госконцерна, на 98% выполнили заказы по изготовлению и ремонту военной техники. По состоянию на конец декабря 2019 года украинским военным было передано 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов.

Напомним, в январе 2019 года предприятие "Меридиан", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", представило первый украинский военный квадрокоптер "Берегиня" -для разведывательных операций. Соответствующий запрос на разработку квадрокоптера от Министерства обороны поступил в марте 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай
В Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой землеВ Харькове директор фирмы построил склады на самовольно занятой земле
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривенВ "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Зеленский попросил ДТЭК помочь найти сильного покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахтыЗеленский попросил ДТЭК помочь найти сильного покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахты
Апелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на ПодолеАпелляционный суд отменил решение о сносе верхних этажей "дома-монстра" на Подоле
Блок рекламы


Похожие новости
ФГИ продал заброшенный недостроенный паркинг в Киеве за 30 млн гривен при стартовой цене 1 млн гривенФГИ продал заброшенный недостроенный паркинг в Киеве за 30 млн гривен при стартовой цене 1 млн гривен
Гендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривенГендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривен
Минэкономики запросило 77 млрд гривен на программы господдержки в 2021-2023 годахМинэкономики запросило 77 млрд гривен на программы господдержки в 2021-2023 годах
Киев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетовКиев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетов
Киев потратил 504 млн гривен на внедрение е-билетаКиев потратил 504 млн гривен на внедрение е-билета
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривенВ "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
"Укрнафта" дала приватовской компании пятилетнюю рассрочку на погашение долга 2,5 млрд гривен"Укрнафта" дала приватовской компании пятилетнюю рассрочку на погашение долга 2,5 млрд гривен
НБУ с 25 февраля введет в обращение новые 200 гривенНБУ с 25 февраля введет в обращение новые 200 гривен
В Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривенВ Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривен
В Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривенВ Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости