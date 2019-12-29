Нацбанк в субботу выкупил с рынка $500 млн

Национальный банк в последний банковский день выкупил с рынка еще 500 млн долларов.

Об этом говорится на его сайте.

В субботу состоялся валютный аукцион, на котором НБУ удовлетворил одну заявку по продаже 500 млн долларов по курсу 23,6862 грн/долл.

Такой же официальный курс установлен Нацбанком на новогодние праздники с 28 декабря по 7 января включительно.

Курс евро до конца праздников установлен на уровне 26,4220 грн/евро.

29-31 декабря, 1 января и 4-7 января - нерабочий банковский день.

2 января банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3 и 8 января СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

Напомним, что 26 декабря чистая покупка валюты Нацбанком была еще больше - 700 млн долларов. Такие объемы покупки валюты за один день стали рекордными для 2019 года и связаны со значительной продажей валюты банками по клиентским заявкам. НБУ вмешался, чтобы не допустить резкого укрепления гривны.