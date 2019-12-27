АМКУ рекомендует трем производителям вина прекратить оформление продукции под видом грузинской

Некоторые производители оформляют свои вина под видом грузинских, лишь маленькими буквами указывая, что это украинский продукт.

АМКУ рекомендует трем производителям вина прекратить оформление продукции под видом грузинской

Антимонопольный комитет рекомендует нескольким украинским производителям вина прекратить оформление своей продукции под видом произведенной в Грузии. Об этом сообщает пресс-центр АМКУ.

Рекомендации касаются:

  • АО "Коблево" (Николаевская область, входит в холдинг "Баядера Групп");
  • СП "Аквавинтекс" (Одесская область, торговые марки BSW, "Аякс");
  • "Одессавинпром" (Одесса, торговые марки "Французский бульвар", "Вина Гулиевых").

Согласно сообщению комитета, указанные компании оформляют бутылки этикетками с элементами грузинского флага, надписями с буквами грузинского алфавита, изображением карты Республики Грузия, мужчин в грузинском национальном костюме и т.д..

"Названия напитков также недвусмысленно связывают их с Кавказом. Наконец, именно эти элементы оформления являются доминирующими, в то время как информация об украинском производителе напитка - маленькими буквами", - сказано в сообщении.

В связи с этим АМКУ рекомендовал принять меры по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина обозначений, которые могут быть воспринятыми как информация о происхождении этого напитка.

По данным аналитической системы YouControl, "Аквавинтекс" находится в состоянии банкротства, а также у компании истек срок свидетельств на большинство торговых марок, кроме "Шереули Грузинский" и "Дель Мар".

Конечным бенефициаром компании является частная производственно-коммерческая фирма "Альтаир С.А" (Одесса), основателем которой является в свою очередь Игорь Объедков.

Напомним, с 23 декабря Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями коньяк, арманьяк, граппа, херес, а также шампанского. Украина будет экспортировать игристое вино и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Согласно положению 3 регламента Европейского парламента и Совета, страны происхождения, которые могут использовать названия, шампанское, коньяк, арманьяк, граппа и бренди де херес определены соответственно как Франция, Италия и Испания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудников "Артемсоль" и СБУ разоблачили в организации схемы "откатов"Сотрудников "Артемсоль" и СБУ разоблачили в организации схемы "откатов"
Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривенБывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
Украина увеличила экспорт новогодних украшенийУкраина увеличила экспорт новогодних украшений
В Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривенВ Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерейКабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей
Киев направит 4,2 млн грн на помощь трем приютам для животныхКиев направит 4,2 млн грн на помощь трем приютам для животных
Кабмин подписал меморандум с производителями табачных изделийКабмин подписал меморандум с производителями табачных изделий
АМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 млн гривенАМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 млн гривен
АМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годыАМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годы
МЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИМЭРТ расследует схемы обхода санкций Украины производителями удобрений из РФ, - СМИ
Владельца незаконной надстройки на Майдане обяжут отремонтировать крышуВладельца незаконной надстройки на Майдане обяжут отремонтировать крышу
АМКУ обнаружил у МХП признаки монополии на рынке курятиныАМКУ обнаружил у МХП признаки монополии на рынке курятины
АМКУ обнаружил признаки монополии на рынке курятины у МХПАМКУ обнаружил признаки монополии на рынке курятины у МХП
"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля""Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"
Последние новости
Подгружаем последние новости