Правління Нафтогазу виплатило собі понад пів мільярда гривень винагороди

На тлі велетенських боргів за газ, великих збитків і шалених дотацій, яких потребує НАК "Нафтогаз України", члени правління цієї компанії отримали чмималу винагороду за минулий рік. Так, шістьом топ-менеджерам Нафтогазу було виплачено сумарно понад пів мільярда гривень.

Шестеро членів правління Нафтогазу виплатили собі понад пів мільярда гривень винагороди

Про це повідомив у своєму Facebook експерт з комунальних питань, нардеп Олексій Кучеренко.

Винагорода в сумі понад пів мільярда (512 млн) гривень була виплачена за 2021 рік шістьом членам правління Нафтогазу. І це, попри те, що керівництво компанії постійно бідкається з приводу нестачі коштів і просить дотацій на закупівлю газу.

Кучеренко називає поіменно топ-менеджерів компанії, чия трудова звитяга була оцінена так високо. Це - Юрій Вітренко, Сергій Перелома, Петрус Ван Дріл, Отто Ватерландер, Ярослав Теклюк і колишній керівник Нафтогазу Юрій Коболєв, з яким уряд розірвав контракт у 2021 році.

До речі, саме Коболєву дістався найбільший шмат цьго півмільярдного "пирога". Відставному очільнику компанії виплатили 347,4 млн гривень. Очевидно, щоб підсолодити йому гіркоту від передчасного звільнення.

Шестеро членів правління Нафтогазу виплатили собі понад пів мільярда гривень винагороди

"Дані із річного звіту Нафтогазу за 2021 рік. Нагадую – у березні 2020 року уряд уклав 4-річний контракт із Коболєвим. У травні 2021 року контракт було розірвано через збитковість Нафтогазу. Сума компенсації Коболєву – 347,4 млн. гривень", - написав Кучеренко у коментарі до опублікованої інфографіки.

Втім і решта членів правління не залишились ображеними. Так, Сергію Переломі дісталось 62,8 млн гривень, Ярославу Теклюку – 40,8 млн, Петрусу Ван Дрілу – 36,5 млн, Отто Ватерландеру – 24,5 млн. Найменше виплатили теперішньому голові правління Юрію Вітеренку – 0,4 млн гривень. Очевидно правління вирішило, що основні бонуси нового очільника ще попереду.

"Задаю просте питання - яке покарання мають понести урядовці і прем’єр особисто за невірне управлінське рішення ціною більше 500 млн грн?!" – підвів риску під своєю публикацією нардеп.

Нагадаємо, що це були премії членів правління, а не їхні зарплати. А що стосується Андрія Коболєва, то ще в далекі доковідні часи його місячна зарплата становила близько 2 мільйонів гривень.


Марченко Любов, Тудей





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