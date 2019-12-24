Киевская мэрия пообещала квартиры участникам АТО и лицам с инвалидностью в новом ЖК на Борщаговке

Срок строительства – 28 месяцев.

Киевская мэрия пообещала квартиры участникам АТО и лицам с инвалидностью в новом ЖК на Борщаговке
Фото: КГГА

Участники антитеррористической операции и лица с инвалидностью получат квартиры в новом доме, который строят на месте бывшего общежития на бульваре Кольцова, 24а. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

Как отметил замглавы КГГА Вячеслав Непоп, за счет бюджетных средств будут финансироваться квартиры для граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в указанном жилом доме и инвалидов войны III группы из числа участников антитеррористической операции, других участников АТО, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В здании предусмотрено две 22-этажные секции, рассчитанные на 400 квартир. Общая площадь здания составляет 30 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 18 тыс. кв.м.

Заказчиком реконструкции и девелопером выступает КП "Спецжилфонд". Разрешение на строительные работы выдано в сентябре 2019 года, ориентировочный срок работ – 28 месяцев.

Напомним, в июле сообщалось, что Кабмин выделит 500 млн гривен на покупку квартир семьям или участникам боевых действий и Революции достоинства. Кроме того, 305 млн гривен собирались направить на покупку 279 квартир семьям погибших на Донбассе, а также людям с инвалидностью 1-2 групп.

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